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Что значит нарисовать словами ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это описать словами на сколько это красиво
Спасибо
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