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Найдите корни уравнения: (2x-1)(3x+4)-6x^2=1
Математика
Найдите корни уравнения: (2x-1)(3x+4)-6x^2=1
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