Найдите угол между прямыми:5x-y+7=0 3x+2y=0
Геометрия
Найдите угол между прямыми:5x-y+7=0 3x+2y=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косинус угла между прямыми определяется из выражения: . cosα = (5*3+(-1)*2) / (√(5²+(-1)²)*√(3²+2²) = (15-2) / (√(25+1)*√(9+4)) = 13 / (√26*√13) = 13 / 13√2 = 1/√2 = √2/2. Угол равен arc cos(√2/2) = 45°.
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