Формы слов Лес, леска, лесной, лесного.

Русский язык
Формы слов Лес, леска, лесной, лесного.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма слова - лес - это корень, а слова леска ,лесной ,лесного однокоренные слова, только с разными падежами
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