Закончите предложения. Используйте this/that/these/those

Английский язык
Закончите предложения. Используйте this/that/these/those
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
That your umbrella.3.Is this his book? 3. I like these parrots/4 This hat is white and that hat. is black. Count those birds. Show me that vase. Catch this stick.Take these plates
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