Помогите пожалуйста разобрать по казахском платежам слова көше,қыз,тарақ
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста разобрать по казахском платежам слова көше,қыз,тарақ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Случайно не по падежам? атау септік көше қыз тарақ ілік септік көшенің қыздың тарақтың барыс септік көшеге қызға тараққа табыс септік көшеден қыздан тарақтан жатыс септік көшеде қызда тарақта шығыс септік көшеден қыздан тарақтан көмектес септік көгемее қызбен тарақпен септік - падеж
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