Влияние искусства на внутренний мир человека сочинение рассуждение
Музыка
Влияние искусства на внутренний мир человека сочинение рассуждение
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Искусство – процесс вечный, таинственный, завлекающий и гениальный. Люди, которые когда-либо были вовлечены в него, имеют глубокий, даже своеобразный внутренний мир и своеобразные взгляды на жизнь. Врачами уже давно доказано позитивное влияние классической музыки на детей. Психологами изучены миллионы рисунков, ведь цвета и линии очень тонко передают внутреннее состояние своего творца. Многим людям именно танец помог раскрепоститься и обрести уверенность в себе. Случаев необыкновенного влияния каждого из видов искусства множество.
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