Опиши процесс добычи медесодержащей руды (6 процессов)

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Опиши процесс добычи медесодержащей руды (6 процессов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну первый этап ясен - это собственно добыча её из недр земли Второй этап это её обогащение примерно до 90% Третий этап - это (ну говоря примитивным языком выплавляют чугун) Четвёртый этап (но иногда останавливаются на третьем) это добавление других примесей и получение другого металла (например той же стали
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