Опиши процесс добычи медесодержащей руды (6 процессов)

Гость: Гость:

Ну первый этап ясен - это собственно добыча её из недр земли Второй этап это её обогащение примерно до 90% Третий этап - это (ну говоря примитивным языком выплавляют чугун) Четвёртый этап (но иногда останавливаются на третьем) это добавление других примесей и получение другого металла (например той же стали