При взаимодействии щелочеоземельного металла масой 7,2 г с серной кислотой выдели??ся водород объемом 6,72 л. О каком металле идет речь?
Химия
При взаимодействии щелочеоземельного металла масой 7,2 г с серной кислотой выдели??ся водород объемом 6,72 л. О каком металле идет речь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем n (H2) n=V:Vm n=6, 72:22, 4=0, 3моль Найдем m (H2) m=n×M m=0, 3×2=0, 6грамм Составляем пропорцию 7, 2:x=0, 6:2 x=24 Ответ:Mg
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