При взаимодействии щелочеоземельного металла масой 7,2 г с серной кислотой выдели??ся водород объемом 6,72 л. О каком металле идет речь?

Химия

При взаимодействии щелочеоземельного металла масой 7,2 г с серной кислотой выдели??ся водород объемом 6,72 л. О каком металле идет речь?

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