Подчеркнуть передлоги, выделить приставки.Дежурный стёр пыль с доски.В окно влетела птичка.Машина быстро понеслась по шоссе.Володя зашёл за своим товарищем.По оврагом потекут ручьи.Юра дошёл до дома.
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Подчеркнуть передлоги, выделить приставки.Дежурный стёр пыль с доски.В окно влетела птичка.Машина быстро понеслась по шоссе.Володя зашёл за своим товарищем.По оврагом потекут ручьи.Юра дошёл до дома.
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Предлоги - с, в, по, за, по, до. приставки - влетела -в, понеслась - по, зашёл - за, потекут - по, дошёл - до
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