Подготовьте выступление на тему ,, Берегите природу ''. Постарайтесь использовать ??ифровой материал ( написанный словами ) для раскрытия темы и подтверждения основной мысли. Помогите пожалуйста
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Подготовьте выступление на тему ,, Берегите природу ''. Постарайтесь использовать ??ифровой материал ( написанный словами ) для раскрытия темы и подтверждения основной мысли. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский воин был одет в шлем кольчугу и полокотники вооружон он был прямым мечом длиным копьем и шитом . А восточные кочевники большество были одеты меховые одежды уних были кревые сабли кольчаны сострелами
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