Подготовьте выступление на тему ,, Берегите природу ''. Постарайтесь использовать ??ифровой материал ( написанный словами ) для раскрытия темы и подтверждения основной мысли. Помогите пожалуйста

Русский язык
Подготовьте выступление на тему ,, Берегите природу ''. Постарайтесь использовать ??ифровой материал ( написанный словами ) для раскрытия темы и подтверждения основной мысли. Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский воин был одет в шлем кольчугу и полокотники  вооружон он был прямым мечом длиным копьем и шитом .                                            А восточные кочевники большество были одеты меховые одежды         уних были кревые сабли кольчаны сострелами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите данные словосочетание в дательном творительном. у важных. слов
Ответить
Русский язык
Предложение со словами - Россия, Англия, Франция
Ответить
Математика
Log 1/2 (5x-36)=2 1/2 это основание
Ответить
Биология
Предложите свою гипотезу вымирания крупных пресмыкающихся.
Ответить
Математика
Одна из сторон треугольника в 2 раза меньше 2 и 8 сантиметров меньше 3 Найдите сторо??ы треугольника если его периметр равен 39 сантиметров
Ответить