Подлежающие сказуемое определение обстоятельство существительное какое слово с??орее всего попало в этот список по ошибке 1) подлежающие 2) сказуемое 3) определение 4) обстоятельство 5) существительное

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Подлежающие сказуемое определение обстоятельство существительное какое слово с??орее всего попало в этот список по ошибке 1) подлежающие 2) сказуемое 3) определение 4) обстоятельство 5) существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5). Так как существительное это часть речи,а n (1,(2,(3,(4 это члены предложения.
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