Подобрать 5 слов выделить приставку корень суффикс окончание
Русский язык
Подобрать 5 слов выделить приставку корень суффикс окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это как? подобрать любые слова?) если так,тогда вот: 1) досуха приставка ДО корень СУХ суффикс А нулевое окончание 2) направо приставка НА корень ПРАВ суффикс О Прости то что только два)
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