Помогите решить задачу один мастер за 3 часа изготавливает 58 деталей а другой за 4 ??аса 68 деталей За сколько часов они изготовят 288 детали если будут работать вместе
Математика
Помогите решить задачу один мастер за 3 часа изготавливает 58 деталей а другой за 4 ??аса 68 деталей За сколько часов они изготовят 288 детали если будут работать вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)58/3=19(д) изгот. за 1 час 1 мастер 2)68/4=17(д) изгот. за 1час другой мастер 3)19+17=36(д) изгот.за час оба мастера. 4)288/36=8(ч) изготовят. Ответ:за 8 часов работники изготовят 288 деталей,если будут работать вместе.
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