Помогите решить задачу один мастер за 3 часа изготавливает 58 деталей а другой за 4 ??аса 68 деталей За сколько часов они изготовят 288 детали если будут работать вместе

Математика

Помогите решить задачу один мастер за 3 часа изготавливает 58 деталей а другой за 4 ??аса 68 деталей За сколько часов они изготовят 288 детали если будут работать вместе

Автор: Гость