Как изменится частное если делитель уменьшится в 9 раз, а делимое ( ДЕЛИМОЕ НЕ 0) увеличится в 18 раз ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! ДАМ 30 БАЛОВ!

Математика
Как изменится частное если делитель уменьшится в 9 раз, а делимое ( ДЕЛИМОЕ НЕ 0) увеличится в 18 раз ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! ДАМ 30 БАЛОВ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример   162:18=9    18:9=2   162:2=81-частное увелич    162*18=2916    2916   :2=1458частное увеличится
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