Как изменится частное если делитель уменьшится в 9 раз, а делимое ( ДЕЛИМОЕ НЕ 0) увеличится в 18 раз ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! ДАМ 30 БАЛОВ!
Математика
Как изменится частное если делитель уменьшится в 9 раз, а делимое ( ДЕЛИМОЕ НЕ 0) увеличится в 18 раз ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! ДАМ 30 БАЛОВ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример 162:18=9 18:9=2 162:2=81-частное увелич 162*18=2916 2916 :2=1458частное увеличится
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