Как изменится частное если делитель уменьшится в 9 раз, а делимое ( ДЕЛИМОЕ НЕ 0) увеличится в 18 раз ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! ДАМ 30 БАЛОВ!

Математика

Как изменится частное если делитель уменьшится в 9 раз, а делимое ( ДЕЛИМОЕ НЕ 0) увеличится в 18 раз ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! ДАМ 30 БАЛОВ!

Автор: Гость