Растения семейства злаковых кормовые

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Одно из наиболее обширных семейств цветковых растений, содержащие около 900 родов и около 11000 видов. Ареал этого семейства охватывает всю сушу земного шара, исключая территории покрытые льдами. Преимущественно многолетние, редко однолетние травянистые растения или кустарники. Стебель часто полый (соломина). Листья очередные, состоят из влагалища и листовой пластинки, в основании которой находится пленчатый язычок или волоски. Элементарное соцветие злаков колосок. Отдельные колоски образуют сложные соцветия. Цветки злаков приспособлены к опылению ветром. Цветение каждого виды злаков происходит обычно в определенное время суток, а также при определенной температуре и влажности воздуха. Среди злаков есть самоопыляющиеся виды и виды с перекрестным опылением. Плод зерновка, часто заключенная в цветковые чешуи, выпадающие из них при обмолоте. Распространяются семена с помощью ветра или с помощью животных. При прорастании зерновок сначала вырастет главный корень, а затем печечка зародыша. Главный корень обычно функционирует не более одного вегетативного сезона, а вместо него обычно быстро развиваются придаточные корни, образующие у молодых и позже взрослых растений мочковатую корневую систему. Семенное возобновление у злаков легче происходит на участках, свободных от других растений или нарушенных вырубкой или пожарами.Среди всех семейств цветковых растений злаки занимают особое положение. Оно определяется не только высокой хозяйственной ценностью, но и той большой ролью, которую они играю в сложении травянистых группировок растительности - лугов, степей, прерий и пампасов, а также саванн. К злакам принадлежат основные пищевые растения человечества - пшеница мягкая (Triticum aestivum), рис посевной (Oryza sativa) и кукуруза (Zea mays) , а также многие другие зерновые культуры снабжающие нас такими необходимыми продуктами, как мука и крупа. Не менее важным является использование злаков в качестве кормовых растений для домашних животных.