Напишите сочинение миниатюру на тему Невероятное приключение.Используйте как мо??но больше прилагательных с не.

Гость: Гость:

Ну можно вот такие! Сегодня был очень необычный день. Солнце отливало яркими, но не тёплыми лучами. Потихоньку наступает настоящая весна. Снег уже превращается в грязные сугробы. Лёд на реках трескается. Птицы ещё не хотят прилетать с юга. Издалека вижу изумительные улицы с зелёными деревьями. Отовсюду веет теплом и настоящей весной... Сегодня у меня необычный день.Сегодня я не получила двойку,а,наоборот получила две пятёрки.Мне тот раз не повезло.А на этот раз повезло.Вчера было не круто,а сегодня для меня класс.