Точечный источник света расположен над плоским зеркалом на расстоянии 3 м от него.Определите расстояние между источником и его изображением в этом зеркале

Физика
Точечный источник света расположен над плоским зеркалом на расстоянии 3 м от него.Определите расстояние между источником и его изображением в этом зеркале
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изображение, полученное с помощью зеркала симметрично предмету и находится на таком же расстоянии от зеркала, что и сам предмет, в данной задаче - источник света, т.е. на расстоянии 3 м. Значит, расстояние от источника света до его изображения нужно просто умножить на 2, т.е. 6 м
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