-0,58-0,42 =? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Математика
-0,58-0,42 =? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
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- 0,58 - 0,42 = - (0,58 + 0,42) = - 1
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