-0,58-0,42 =? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Математика
-0,58-0,42 =? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Ответ(ы) на вопрос:
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- 0,58 - 0,42 = - (0,58 + 0,42) = - 1
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