Почему в двенадцатом - тринадцатом веке ремесло получило большое развитие?
История
Почему в двенадцатом - тринадцатом веке ремесло получило большое развитие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большое развитие получило ремесло т.к ремесленники работали более чем по 60-и специальностям. Составной частью искусства было музыкальное творчество. Русская культура 11-13 веках стала отражением процессов производящих в экологической и политической жизни страны.
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