ДлЯ строительство бассейна выделили участок длиной 40 м шириной 30 м. Найдите площа??ь, которая выделено под сам бассейн, если по проекту вокруг бассейна по периметру будет проходить дорожка, ширина который 5 м. Ответ дайте в к...

Математика

ДлЯ строительство бассейна выделили участок длиной 40 м шириной 30 м. Найдите площа??ь, которая выделено под сам бассейн, если по проекту вокруг бассейна по периметру будет проходить дорожка, ширина который 5 м. Ответ дайте в квадратных метрах . Помогите пожалуйста

Автор: Гость