ДлЯ строительство бассейна выделили участок длиной 40 м шириной 30 м. Найдите площа??ь, которая выделено под сам бассейн, если по проекту вокруг бассейна по периметру будет проходить дорожка, ширина который 5 м. Ответ дайте в к...
Математика
ДлЯ строительство бассейна выделили участок длиной 40 м шириной 30 м. Найдите площа??ь, которая выделено под сам бассейн, если по проекту вокруг бассейна по периметру будет проходить дорожка, ширина который 5 м. Ответ дайте в квадратных метрах . Помогите пожалуйста
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S=(40-5)(30-5)=875м^2
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