Первая задача не получилась((
Математика
Первая задача не получилась((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 л = 8 кг 35000 л - х кг х = 35000*8:10=28000 кг В 1 тонне - 1000 кг, значит 28000 кг = 28 т Ответ:28 т
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