Переведите текст или решите его

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Гость:
Проект. Работайте в группах. Найдите информацию в интернете и подготовьте похожу веб-страницу для людей которые хотят посетить вашу страну или регион. Напишите несколько слов о погоде, затем порекомендуйте вещи для каждого сезона.
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