Переведите текст или решите его

Гость: Гость:

Проект. Работайте в группах. Найдите информацию в интернете и подготовьте похожу веб-страницу для людей которые хотят посетить вашу страну или регион. Напишите несколько слов о погоде, затем порекомендуйте вещи для каждого сезона.