Произнесите слова вслушайтесь в их звучаание. сделайте запись их звукового строе??ия. мать-[ ] колыбель-[ ] стенд-[ ] модель[ ]

Русский язык
Произнесите слова вслушайтесь в их звучаание. сделайте запись их звукового строе??ия. мать-[ ] колыбель-[ ] стенд-[ ] модель[ ]
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать-[мат` ] колыбель-[калыб`эл` ] стенд-[ст`энт ],  модель-[мадэл` ]
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