Произнесите слова вслушайтесь в их звучаание. сделайте запись их звукового строе??ия. мать-[ ] колыбель-[ ] стенд-[ ] модель[ ]
Русский язык
Произнесите слова вслушайтесь в их звучаание. сделайте запись их звукового строе??ия. мать-[ ] колыбель-[ ] стенд-[ ] модель[ ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать-[мат` ] колыбель-[калыб`эл` ] стенд-[ст`энт ], модель-[мадэл` ]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Русский язык
Прочитай чей это портрет? какие слова тебе помогли узнать героя? .... - это маленький толстенький самоуверенный человечек и к тому же он умеет лета...