Произнесите слова вслушайтесь в их звучаание. сделайте запись их звукового строе??ия. мать-[ ] колыбель-[ ] стенд-[ ] модель[ ]

Русский язык

Произнесите слова вслушайтесь в их звучаание. сделайте запись их звукового строе??ия. мать-[ ] колыбель-[ ] стенд-[ ] модель[ ]

Автор: Гость