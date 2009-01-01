Как найти коэффициент смертности населения, если даны рождаемость и миграционный прирост?

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Прирост населения является суммой величин двух показателей - естественного и миграционного прироста. Это разность между текущим уровнем демографической ситуации и уровнем более раннего периода. Временной промежуток, за который производится расчет, называется расчетным и может быть краткосрочным (от месяца до нескольких лет) и долгосрочным (5, 10, 15, 25, 100 лет).2Естественный прирост - положительная разница между числом родившихся и умерших (число родившихся больше числа умерших). Например, в России по данным за август 2009 года родилось 151,7 тысячи человек, умерло 150,7 тысячи человек, значит естественный прирост населения составил тысячу человек. Считается, что если рождаемость превышает смертность, то воспроизводство населения расширенное. Если эти числа примерно равны, то воспроизводство простое. Если же смертность превышает рождаемость, то воспроизводство суженное, наблюдается сильный демографический спад.3Миграционный (или механический) прирост - положительная разница между числом прибывших в страну людей из других стран и числом выбывших из нее граждан.4Для определения общей картины демографических изменений в стране используются коэффициенты прироста населения. Коэффициент естественного прироста - это разница между числом родившихся и умерших за определенный период, разделенная на общую численность населения. Коэффициент миграционного прироста населения - это разница между числом прибывших в страну граждан и числом выбывших, разделенная на общую численность. Соответственно, общий коэффициент прироста населения является суммой этих коэффициентов.