Кто отлично знает стихотворение Магжана Жумабаева. Мен жастарға сенемін. Ответь??е на вопрос пожалуйста переведите его , и ответьте на него пожалуйста тоже желательно с переводом на казахском и с переводом на русский ответ. 1...
Қазақ тiлi
Кто отлично знает стихотворение Магжана Жумабаева. Мен жастарға сенемін. Ответь??е на вопрос пожалуйста переведите его , и ответьте на него пожалуйста тоже желательно с переводом на казахском и с переводом на русский ответ. 1 Ақын өлеңі кімдерге арналған?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жастарга арналган олен
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