Кто отлично знает стихотворение Магжана Жумабаева. Мен жастарға сенемін. Ответь??е на вопрос пожалуйста переведите его , и ответьте на него пожалуйста тоже желательно с переводом на казахском и с переводом на русский ответ. 1...

Қазақ тiлi

Кто отлично знает стихотворение Магжана Жумабаева. Мен жастарға сенемін. Ответь??е на вопрос пожалуйста переведите его , и ответьте на него пожалуйста тоже желательно с переводом на казахском и с переводом на русский ответ. 1 Ақын өлеңі кімдерге арналған?

Автор: Гость