Цепочка аминокислот белка рибонуклеады имеет следующее начало: лизин-глутамин-треонин-аланин-аланин-аланин-лизин... С какой последовательности нуклеотидов начинается ген, соответствующий этому белку?

Гость: Гость:

Первая аминокислота белка(смотрим в задание) - это лизин. Аминокислоту лизин кодирует следущая последовательность нуклеотидов в ДНК : ТТТ либо ТТЦ.(См. в таблицу генетического кода по днк) Далее аминокислота глутамин. Её кодируют : ЦТТ либо ЦТЦ. Далее аминокисота треонин. Её могут кодировать следующие последовательности нуклеотидов : ТГА, ТГГ, ТГТ, ТГЦ. Далее аминокислота аланин ( 3 раза ) . Её могут кодировать следующие последовательности нуклеотидов :ЦГА, ЦГГ, ЦГТ , ЦГЦ. Далее аминокислота лизин . Её могут кодировать следующие последовательности нуклеотидов : ТТТ, ТТЦ. Итак, получилось следущая последовательность нуклеотидов: ТТТ (ТТЦ) - ЦТТ (ЦТЦ) - ТГА ( ТГГ, ТГТ, ТГЦ) - ЦГА ( ЦГГ, ЦГТ, ЦГЦ) - ЦГА ( ЦГГ, ЦГТ, ЦГЦ) -ЦГА ( ЦГГ, ЦГТ, ЦГЦ) - ТТТ (ТТЦ) ... Если что-то непонятно - спрашивайте, попробую обЪяснить.