ЗАПИСАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КОТОРОМ ГЛАВНЫМ СЛОВОМ-НАЗВАНИЕМ ПРЕДМЕТА БУДЕТ СЛОВО ПЕТУХ
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ЗАПИСАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КОТОРОМ ГЛАВНЫМ СЛОВОМ-НАЗВАНИЕМ ПРЕДМЕТА БУДЕТ СЛОВО ПЕТУХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петух очень похож на будильник.
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