Расставте события в хронологической последрвательности . А)присоединение Крыма к России. Б)окончательное закреопощение крестьян. В)Полтавская битва. Г)швейцарский поход А.В Суворова. Д)медный бунт.

История
Расставте события в хронологической последрвательности . А)присоединение Крыма к России. Б)окончательное закреопощение крестьян. В)Полтавская битва. Г)швейцарский поход А.В Суворова. Д)медный бунт.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окончательное закреопощение крестьян медный бунт Полтавская битва. швейцарский поход А.В Суворова. присоединение Крыма к России.
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