Расставте события в хронологической последрвательности . А)присоединение Крыма к России. Б)окончательное закреопощение крестьян. В)Полтавская битва. Г)швейцарский поход А.В Суворова. Д)медный бунт.
История
Расставте события в хронологической последрвательности . А)присоединение Крыма к России. Б)окончательное закреопощение крестьян. В)Полтавская битва. Г)швейцарский поход А.В Суворова. Д)медный бунт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окончательное закреопощение крестьян медный бунт Полтавская битва. швейцарский поход А.В Суворова. присоединение Крыма к России.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В некотором году тринадцатое января было вторником. Каким числом в том же месяце был первый понедельник после первого вторника? (А) 5 (Б) 7 (В) 1...
Математика
Биология
Цепочка молекулы ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: А-ГТАЦЦГАТАЦТЦ??АТТТАЦГ Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка ...
Русский язык