Прочитай чей это портрет? какие слова тебе помогли узнать героя? .... - это маленький толстенький самоуверенный человечек и к тому же он умеет летать. На самолетах и вертолетах летать могут все,а вот ....умеет летать сам по себ...

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Прочитай чей это портрет? какие слова тебе помогли узнать героя? .... - это маленький толстенький самоуверенный человечек и к тому же он умеет летать. На самолетах и вертолетах летать могут все,а вот ....умеет летать сам по себе. Стоит ему нажать кнопку на животе как за спиной у него тут же начинает работать хитроумный моторчик . найди и выпиши сложные слова укажи какие это части речи обозначь орфограммы в этих словах. Разбери по составу слова: маленький , толстенький , человечек, моторчик. выпиши любое прилагательное разбери его как часть речи. Найди и выпиши личные местоимения укажи их начальную форму какое сущ они заменяют?

Автор: Гость