1)в каком ряду во всех словах пишится приставка не? 1) (не)кто, (ни)за(кем), н.чей 2(не)который (не)что (не)сколько 3)н.какой, н.сколько, н.чему (где точки это пропущенные буквы надо их вставить)

Русский язык

1)в каком ряду во всех словах пишится приставка не? 1) (не)кто, (ни)за(кем), н.чей 2(не)который (не)что (не)сколько 3)н.какой, н.сколько, н.чему (где точки это пропущенные буквы надо их вставить)

Автор: Гость