1)в каком ряду во всех словах пишится приставка не? 1) (не)кто, (ни)за(кем), н.чей 2(не)который (не)что (не)сколько 3)н.какой, н.сколько, н.чему (где точки это пропущенные буквы надо их вставить)
Русский язык
1)в каком ряду во всех словах пишится приставка не? 1) (не)кто, (ни)за(кем), н.чей 2(не)который (не)что (не)сколько 3)н.какой, н.сколько, н.чему (где точки это пропущенные буквы надо их вставить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:во 2-ом) некоторый, нечто, несколько 1)некто,ни за кем, ничей 3)никакой,нисколько, ничему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Кто отлично знает стихотворение Магжана Жумабаева. Мен жастарға сенемін. Ответь??е на вопрос пожалуйста переведите его , и ответьте на него пожал...
Биология
Цепочка аминокислот белка рибонуклеады имеет следующее начало: лизин-глутамин-треонин-аланин-аланин-аланин-лизин... С какой последовательности ну...
Математика
Окружающий мир