1)в каком ряду во всех словах пишится приставка не? 1) (не)кто, (ни)за(кем), н.чей 2(не)который (не)что (не)сколько 3)н.какой, н.сколько, н.чему (где точки это пропущенные буквы надо их вставить)

Русский язык
1)в каком ряду во всех словах пишится приставка не? 1) (не)кто, (ни)за(кем), н.чей 2(не)который (не)что (не)сколько 3)н.какой, н.сколько, н.чему (где точки это пропущенные буквы надо их вставить)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:во 2-ом) некоторый, нечто, несколько 1)некто,ни за кем, ничей 3)никакой,нисколько, ничему
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