Заполни таблицу. Помогите пожалуйста я одна дома
Русский язык
Заполни таблицу. Помогите пожалуйста я одна дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творожный сырок:75×9=? Йогурт:120×6=? Творожное:1200÷100=? Пакетик чая:1400÷100=?
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