Составь словосочетания из данных глаголов и местоимений:я,ты, он, она, мы, вы, они. Укажи падежи, подчеркни орфограммы. Отойти от, Подойти к(о),пригласить, встать перед, вспомнить о.
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Составь словосочетания из данных глаголов и местоимений:я,ты, он, она, мы, вы, они. Укажи падежи, подчеркни орфограммы. Отойти от, Подойти к(о),пригласить, встать перед, вспомнить о.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я отошел от, подошел к, пригласил, встал перед, вспомнил о.ты отошел от, подошел к, пригласил, встал перед, вспомнил о.он отошел от, подошел к, пригласил, встал перед, вспомнил оона отошла от, подошла к, пригласила, встала перед, вспомнила омы отошли от, подошли к, пригласили, встали перед, вспомнили овы отошли от, подошли к, пригласили, встали перед, вспомнили оони отошли от, подошли к, пригласили, встали перед, вспомнили о
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