Катя написала своим подругам по одному письму. Три письма она отправила в Киев и п??ть писем в Москву. Сколько подруг получи- ли письма?

Математика

Катя написала своим подругам по одному письму. Три письма она отправила в Киев и п??ть писем в Москву. Сколько подруг получи- ли письма?

Автор: Гость