Катя написала своим подругам по одному письму. Три письма она отправила в Киев и п??ть писем в Москву. Сколько подруг получи- ли письма?
Математика
Катя написала своим подругам по одному письму. Три письма она отправила в Киев и п??ть писем в Москву. Сколько подруг получи- ли письма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если посчитать элементарно: 3+5=8 8 писем отправила, а вот сколько писем дошло до получателей неизвестно)
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