Цена тетради x рублей, а книга на 7 рублей дороже. Подумайте для каких величин можно составить выражения с этими данными и составьте их. Дополните условие данными так чтобы можно было составить уравнение, решите это уравнение..
Математика
Цена тетради x рублей, а книга на 7 рублей дороже. Подумайте для каких величин можно составить выражения с этими данными и составьте их. Дополните условие данными так чтобы можно было составить уравнение, решите это уравнение..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение: х+7 Дополнительные условия: Маша купила в магазине тетрадь по цене х рублей и книгу, которая на 7 рублей дороже книги. Всего маша потратила 21 рубль. Сколько рублей стоит тетрадь? х+7=21 х=21-7 х=14 Ответ: тетрадь стоит 14 рублей
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