Цена тетради x рублей, а книга на 7 рублей дороже. Подумайте для каких величин можно составить выражения с этими данными и составьте их. Дополните условие данными так чтобы можно было составить уравнение, решите это уравнение..

Математика

Цена тетради x рублей, а книга на 7 рублей дороже. Подумайте для каких величин можно составить выражения с этими данными и составьте их. Дополните условие данными так чтобы можно было составить уравнение, решите это уравнение..

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