Почему лишайники выделили в отдельную систематическую группу организмов? привед??те не менее трёх доказательств.
Биология
Почему лишайники выделили в отдельную систематическую группу организмов? привед??те не менее трёх доказательств.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Лишайники являются симбиозом водоросли и гриба( т.е это и не растение и не гриб) 2) По способу питания соответственно и автотрофы( фотосинтезируют и образуют органические вещества) и гетеротрофы( при помощи нитей грибницы могут высасывать питательные вещества) 3)Всей поверхностью тела впитывают влагу,(дожди, роса, туман) поэтому могут поселятся на голых, не пригодных для жизни местах, а ,погибая, образуют первичный перегной, обеспечивая этим расселение других растений.
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