Сделайте пожалуйста номер 27

Гость: Гость:

Ед.ч. я болею, вижу,истрачу; ты болеешь, видишь(искл),истратишь; он болеет, видит,истратит; она/оно болеет, видит, истратит. мн.ч. Мы болеем, видим,истратим; Вы болеете, видите,истратите; Они болеют, видят,истратят.