Сделайте пожалуйста номер 27
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Сделайте пожалуйста номер 27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед.ч. я болею, вижу,истрачу; ты болеешь, видишь(искл),истратишь; он болеет, видит,истратит; она/оно болеет, видит, истратит. мн.ч. Мы болеем, видим,истратим; Вы болеете, видите,истратите; Они болеют, видят,истратят.
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