Помогите сделать упражнение 105
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Помогите сделать упражнение 105
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радостная, радостное, радостный. зимний, зимняя, зимнее. счастливый, счастливая, счастливое
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