Помогите сделать упражнение 105

Русский язык
Помогите сделать упражнение 105
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радостная, радостное, радостный. зимний, зимняя, зимнее. счастливый, счастливая, счастливое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первая задача не получилась((
Ответить
Математика
Цена тетради x рублей, а книга на 7 рублей дороже. Подумайте для каких величин можно составить выражения с этими данными и составьте их. Дополн...
Ответить
Математика
Катя написала своим подругам по одному письму. Три письма она отправила в Киев и п??ть писем в Москву. Сколько подруг получи- ли письма?
Ответить
История
Когда началось великое переселение народов
Ответить
Английский язык
Переведите текст или решите его
Ответить