Помогите, придумать 5-10 ребусов! Слова с числительными! Ну..Пример: 7я(семья) 100лица(столица). С ответами. В исключение идёт числительное 100. Буду очень благодарна!
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Помогите, придумать 5-10 ребусов! Слова с числительными! Ну..Пример: 7я(семья) 100лица(столица). С ответами. В исключение идёт числительное 100. Буду очень благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-я (семья) 40-а (сорока) с-3-ж (стриж) о 2 л (подвал) о 5' а (опята)
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