Помогите, придумать 5-10 ребусов! Слова с числительными! Ну..Пример: 7я(семья) 100лица(столица). С ответами. В исключение идёт числительное 100. Буду очень благодарна!

Русский язык

Помогите, придумать 5-10 ребусов! Слова с числительными! Ну..Пример: 7я(семья) 100лица(столица). С ответами. В исключение идёт числительное 100. Буду очень благодарна!

Автор: Гость