СРОЧНОООО ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТААА Найти МК и МN

Геометрия
СРОЧНОООО ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТААА Найти МК и МN
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к угол М=45° => угол N=45°( сумма всех углов в треугольнике равна 180)   отсюда следует, что треугольник равнобедренный и =>  MK=4  и по теореме Пифагора MN=√32 или 4√2

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