СРОЧНОООО ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТААА Найти МК и МN
Геометрия
СРОЧНОООО ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТААА Найти МК и МN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к угол М=45° => угол N=45°( сумма всех углов в треугольнике равна 180) отсюда следует, что треугольник равнобедренный и => MK=4 и по теореме Пифагора MN=√32 или 4√2
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