Какой ратовой аппарат у майского жука?

Биология
Какой ратовой аппарат у майского жука?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Майские жуки, насколько я знаю, питаются листьями деревьев (березы, клены, дубы) . Значит, ротовой аппарат у них как минимум грызущий (он свойственен большинству жуков).
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