Определи закономерность и дориши пропущенные числа 17,80,23. 34,_,18. 96,80,16. 54,_,29.
Математика
Определи закономерность и дориши пропущенные числа 17,80,23. 34,_,18. 96,80,16. 54,_,29.
Ответ(ы) на вопрос:
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(17+23)*2=80 (34+18)*2=104 96-16=80 54-29=25 Ответ: 104 25
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