HELP ME !!! Пожалуйста! ;)

Математика
HELP ME !!! Пожалуйста! ;)
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Гость:
Фиолетовый цветок 45, другой 10
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