Сколько получают негашеной извести при обжигании 500 кг известняка, который имеет 15% некарбонатных примесей?

Химия
Сколько получают негашеной извести при обжигании 500 кг известняка, который имеет 15% некарбонатных примесей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CaCO3) = 500 кг - 500 кг*0,15 = 425 кг 425 кг ---- х кг СаСО3 = СаО + СО2 100 кг ---- 56 кг х=m(CaO) = 56*425/100= 238 кг Ответ: 238 кг
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