Прочитай текст. Спиши предложение в которых не мнее трёх Глаголов. Настоящего вре??ени
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Прочитай текст. Спиши предложение в которых не мнее трёх Глаголов. Настоящего вре??ени
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Гость:
Как. называетса. слово. напичятаные. большыми. буквами
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