Подобрать коэффициенты в следующем уравнении ОВР( указать оксилитель и восстановитель): H2SO4+Mg-gt;MgSO4+H2
Химия
Подобрать коэффициенты в следующем уравнении ОВР( указать оксилитель и восстановитель): H2SO4+Mg-gt;MgSO4+H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4 + Mg = MgSO4 + H2 H2SO4 +1 +6 -2 Mg 0 MgSO4 +2 +6 -2 H2 0 Изменились H и Mg 2H +1 2e = H 0 | 2 |1| восстановитель, окисление Mg 0 2e = Mg +2 | 2 |1| окислитель,, восстановление Коэф-ов нет
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