В молодежном лагере на вечере «Давайте позна¬комимся» расскажите о своей малой р??дине (месте, где вы родились). плизз про Дагестан пжпжп

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В молодежном лагере на вечере «Давайте позна¬комимся» расскажите о своей малой р??дине (месте, где вы родились). плизз про Дагестан пжпжп

Автор: Гость