Какого человека можно назвать честным? Почему важно, чтобы люди были честными?

Окружающий мир
Какого человека можно назвать честным? Почему важно, чтобы люди были честными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если он не говорить правду, то может это "ложь во спасение"? Только я не понимаю, зачем не говорит...?Ведь человек в первую очередь сам борется со своим недугами. И если он не зnaет, что с ним, то значит и не сможет сам себя лечить? К тому же, если диагноз не утешительный, может ему бы захотелось что-то особенное сделать в конце своей жизни? Почему все берут на себя право решать за него и не оставляют ему возможности поучавствовать в своей судьбе? Замалчивать - это еще не враньё. А вот когда врут открыто на прямо поставленный вопрос - то это, да, это наглая ложь. Ваш случай очень трудный. У вас - ложь из лучших побуждений.. Оберегать кого-то от излишних растройств - задача благородная. Но, на мой взгляд, правда всё же лучше.
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