Помогите пожалуйста. Можно ли окружность радиусом 5 см разместить внутри квадрата с длиной стороны 11 см.

Математика

Помогите пожалуйста. Можно ли окружность радиусом 5 см разместить внутри квадрата с длиной стороны 11 см.

Автор: Гость