Соедини линией каждое уравнение с его решением: 54:х= 9 54-х= 9 х+9=54 х-9=54 х•9= 54 х:9=54 9+х=54 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!
Математика
Соедини линией каждое уравнение с его решением: 54:х= 9 54-х= 9 х+9=54 х-9=54 х•9= 54 х:9=54 9+х=54 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54÷х=9 х=54÷9 1 х=6 ________ 54-х=9 -х=9-54 -х=-45 2 х=45 _________ х+9=54 х=54-9 2 х=45 __________ х-9=54 х=54+9 3 х=63 _________ х×9=54 х=54÷9 1 х=6 _________ х÷9=54 х=54×9 4 х=486 ________ 9+х=54 х=54-9 2 х=45
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