Соедини линией каждое уравнение с его решением: 54:х= 9 54-х= 9 х+9=54 х-9=54 х•9= 54 х:9=54 9+х=54 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!

Математика

Соедини линией каждое уравнение с его решением: 54:х= 9 54-х= 9 х+9=54 х-9=54 х•9= 54 х:9=54 9+х=54 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!

Автор: Гость